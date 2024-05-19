١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85482711
T T
٠ Persons

سمات

"حماس": نتابع بقلق خبر الهبوط الاضطراري لمروحية الرئيس الإيراني

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٥ م
رمز الخبر: 85482711
"حماس": نتابع بقلق خبر الهبوط الاضطراري لمروحية الرئيس الإيراني

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إنها "تتابع ببالغ الاهتمام والقلق، الأخبار التي تتحدث عن هبوط اضطراري للطائرة المروحية التي كانت تقلّ رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللّهيان، والوفد المرافق لهما، شمال غرب إيران، وانقطاع الاتصال بهم".

وأضافت الحركة في بيان لها، أنها "تعرب في هذا الحادث المؤلم، عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وحكومة وشعبنا".

وتابعت في البيان "نسأل الله تعالى الحفظ والسَّلامة للرَّئيس الإيراني والوفد المرافق له، وأن يبعد عن الشعب الإيراني الشقيق كلَّ مكروه وسوء".

وكانت مروحية رئيسي قد هبطت بين منجم سونقون وغابة ديزمار بمحافظة أذربيجان الشرقية، وتضم المنطقة تضاريس جبلية وغابات كثيفة، إلى جانب رياح شديدة وأجواء ضبابية في معظم الأوقات.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في تصريحات صحفية، أنه "بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم".

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .