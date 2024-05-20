رئيس جنوب أفريقيا: فقدان آية الله رئيسي مأساة حزینة

وكتب "سيريل رامافوزا" في هذه البرقیة الموجهة إلى قائد الثورة الإسلامیة وشعب وحکومة ایران : هذه مأساة لا تصدق.

وأضاف: إن هذا الحادث سلب شخصية متميزة من شعب تربطنا به علاقة قوية.

وأشار إلی زیارة آية الله رئيسي إلى جوهانسبرج للمشاركة في اجتماع بريكس وكتب: بلادنا فخورة باستضافة الرئيس الإيراني الراحل في اجتماع بريكس العام الماضي.

وجاء في هذه البرقیة: بالنيابة عن حكومة وشعب جنوب أفريقيا، أعرب عن أسفي العميق لقائد الثورة الإسلامیة وایران حکومة وشعبا.

وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا تحطم المروحية، بما في ذلك عائلة آية الله رئيسي وأسرة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وغيرهم من شهداء هذا الحادث.

وقال رامافوزا مخاطبا الإيرانيين : إننا نشارككم حزنكم.

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