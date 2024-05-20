٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85483811
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رئيس جنوب أفريقيا: فقدان آية الله رئيسي مأساة حزینة

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ م
رمز الخبر: 85483811
رئيس جنوب أفريقيا: فقدان آية الله رئيسي مأساة حزینة

طهران/20 ايار/ارنا- وصف رئيس جمهورية جنوب افريقيا "سيريل رامافوزا"في برقیة تعزية إلى قائد الثورة الإسلامِیة وحکومة وشعب ایران. فقدان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" بالمأساة الحزينة.

وكتب "سيريل رامافوزا" في هذه البرقیة الموجهة إلى قائد الثورة الإسلامیة وشعب وحکومة ایران : هذه مأساة لا تصدق.

وأضاف: إن هذا الحادث سلب شخصية متميزة من شعب تربطنا به علاقة قوية.

وأشار إلی زیارة آية الله رئيسي إلى جوهانسبرج للمشاركة في اجتماع بريكس وكتب: بلادنا فخورة باستضافة الرئيس الإيراني الراحل في اجتماع بريكس العام الماضي.

وجاء في هذه البرقیة:  بالنيابة عن حكومة وشعب جنوب أفريقيا، أعرب عن أسفي العميق لقائد الثورة الإسلامیة وایران حکومة وشعبا.

وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا تحطم المروحية، بما في ذلك عائلة آية الله رئيسي وأسرة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وغيرهم من شهداء هذا الحادث.

وقال رامافوزا مخاطبا الإيرانيين : إننا نشارككم حزنكم.

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