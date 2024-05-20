وزيرة الخارجية الاندونيسية : لقد حزنا على رحيل آية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان

جاء ذلك في تدوينة نشرتها رئيسة الوزراء الاندونيسية عبر منصة اكس اليوم الاثنين، معزية الحكومة والشعب في ايران، باستشهاد اية الله رئيسي ومرافقيه، اثر حادث تحطم المروحية الرئاسية.

واعربت السيدة مرسودي عن بالغ اسفها لقاء رحيل الرئيس ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الذي وصفته بـ "الصديق الجيد"، واعضاء الهيئة المرافقة للرئيس الجمهورية الاسلامية.

كما نشرت رئيسة الحكومة الاندونيسية صورة فوتوغرافية حول اللقاء الذي جمعها قبل اسبوعين مع وزير خارجية ايران، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في بانجول الغامبية.

وعلقت السيدة مرسودي على الصورة بالقول : امير عبداللهيان كان زميلا جيدا، وقد جرت بيننا لقاءات متواصلة؛ لترقد روح فقيدنا بسلام.

وتقدمت ايضا بالعزاء والمواساة من اهالي وذوي ضحايا حادث المروحية المرير؛ واكدت بانها ستدعو لهم بالصبر، وللشهداء بالرحمة.

انتهى ** ح ع