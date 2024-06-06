٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١٢ م
رمز الخبر: 85500797
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journalistکاظم شماعییان

اتحادا بناء الاجسام لايران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١٢ م
رمز الخبر: 85500797
اتحادا بناء الاجسام لايران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

طهران/ 6 حزيران/يونيو/ارنا – وقع رئيسا اتحادي بناء الاجسام في ايران وروسيا اليوم الخميس هنا مذكرة تفاهم للتعاون

وناقش رئيس اتحاد بناء الاجسام الايراني عبد المهدي نصير زادة ورئيس اتحاد بناء الاجسام الروسي الكسندر فيشنوسكي، بمقر الاتحاد الايراني بطهران المزيد من التعاون بين البلدين في مجال اللعب الرياضية التي تنضوي تحت اتحاد بناء الاجسام.

واقيم اتصال بالصورة بين رئيس اتحاد بناء الاجسام الايراني والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الروسي للشؤون الرياضية اولغي ماتيسين، وجه رئيس الاتحاد الايراني دعوة للرياضيين الروس للمشاركة في المنافسات الدولية لبناء الاجسام 2024 والتي ستستضيفها ايران.

واعرب رئيس اتحاد بناء الاجسام الروسي عن ارتياحه وقال ان ايران تستضيف هذا العام مسابقات بناء الاجسام بطولة العالم، مؤكدا ان بلاده ستشارك ضمن فريق كامل يضم نحو 150 رياضيا في هذا الحدث الرياضي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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