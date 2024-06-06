ايران تحرز فضيتين وبرونزية في بطولة المجر الدولية للمصارعة الحرة

وفي منافسات الاوزان السبعة التي جرت اليوم الخميس، احرز الميدالية الفضية كل من عباس ابراهيم زادة في وزن 65 كغم وعادل بناهيان في وزن 79 كغم فيما نال شهداد خسروي الميدالية البرونزية في وزن 61 كغم.

ففي وزن 65 كغم خسر عباس ابراهيم زادة في النهائي امام الياباني كوتارو كايوكا بنتيجة 8-12 .

وفي وزن 79 كغم خسر عادل بناهيان في النهائي امام المجري اوتاري باجوري بنتيجة 5-6 .

وفي وزن 61 كغم فاز شهداد خسروي على الجورجي جيورجي جوناشفيلي بنتيج 8-0 في النزال الذي جرى بينهما لتحديد المركز الثالث.

واقصي من المنافسات كل من علي مؤمني ومحمد علي عموزاد بعد الخسارة في الجولة الاولى وحل ابوالفضل بابالو في المركز الخامس.

وستجري يوم غد الجمعة منافسات الاوزان الثالثة المتبقية، ويمثل ايران في وزني 74 و 86 كغم كل من علي رضائي وحسن يزداني على التوالي.

انتهى ** 2342