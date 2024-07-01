سرايا القدس تقصف غلاف غزة برشقة صاروخية كبيرة

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الصهیونی بأن ‏فصائل المقاومة أطلقت 20 صاروخًا نحو مستوطنات الغلاف، وسط دوي صفارات الإنذار في منطقة العين الثالثة بـ"غلاف غزة".

وذكرت، أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة 7 مرات خلال 15 دقيقة.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أنه "إذا لم يكن دوي صفارات الإنذار الأخير في غلاف غزة "إنذارات كاذبة" فهو قصف غير معتاد منذ فترة طويلة".

ونجحت المقاومة الفلسطينية في الحفاظ على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف رغم دخول العدوان شهرها التاسع.

وتعد الرشقة التي أطلقتها سرايا القدس صباح اليوم غير معتادة، اذ لم تقصف مستوطنات الغلاف بهذه الصواريخ منذ فترة طويلة.

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