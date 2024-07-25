عزت الرشق: خطاب نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم

وقال عزت الرشق على تلغرام إن "خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم".

من جانبها رفعت النائبة رشيدة طليب لافتات كتب عليها “مجرم حرب” و “مذنب بارتكاب إبادة الجماعية” خلال خطاب نتنياهو في الكونغرس.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في خطاب أمام مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، إن على “(إسرائيل) والولايات المتحدة الأميركية الوقوف جنبا إلى جنب إلى حين الانتصار”.

وأضاف نتنياهو، أن “هجوم السابع من أكتوبر يشبه هجمات 11 سبتمبر مضاعفا أكثر من عشرين مرة”، بحسب زعمه.

وتابع “أشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه القوي لـ(إسرائيل)، ولن ننسى جهوده أبدا”.

وكان محتجون استبقوا خطاب رئيس نتنياهو أمام مجلس النواب الأميركي، بتنظيم تظاهرة احتجاجية.

وتوافدت أعداد من المحتجين إلى محيط “الكونغرس”، بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطاب نتنياهو.

وطالب المحتجون، بإنهاء الحرب على غزة، ووقف الولايات المتحدة تزويد الاحتلال بالسلاح في حربها على القطاع.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 39 ألفا و145 شهيدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

انتهى ** 2342