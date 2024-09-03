المقاومة الإسلامية في لبنان تدمّر تجهيزات تجسسية تابعة للعدو الصهيوني

واوضح المقاومة الإسلامية في بيان لها اليوم، أنها "استهدفت عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، التجهيزات التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها".



وفي بيان آخر، اعلن حزب الله ان مقاتليه "استهدفوا عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها".



وأكدت المقاومة الاسلامية في بياناتها، أن هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية".

انتهى ** ح ع