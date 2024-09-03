٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85586746
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المقاومة الإسلامية في لبنان تدمّر تجهيزات تجسسية تابعة للعدو الصهيوني

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رمز الخبر: 85586746
المقاومة الإسلامية في لبنان تدمّر تجهيزات تجسسية تابعة للعدو الصهيوني

طهران/ 3 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله، اليوم الثلاثاء، ان مقاتليها استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقعي "الجرداح" و"الراهب" للعدو الصهيوني، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى لتدميرها.‏

واوضح المقاومة الإسلامية في بيان لها اليوم، أنها "استهدفت عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، التجهيزات التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها".

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله ان مقاتليه "استهدفوا عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها".

وأكدت المقاومة الاسلامية في بياناتها، أن هذه العمليات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية".

انتهى ** ح ع 

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