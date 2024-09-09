قائد الدفاع الجوي: الدفاع الجوي، قطب التكنولوجيا الرادارية في البلاد

واضاف العميد صباحي فرد لدى زيارته اليوم الاثنين جامعة القيادة واركان الجيش (دافوس) ان تجهيزاتنا الدفاعية تضاهي التكنولوجيا العصرية في العالم وتتقدم على التهديدات مؤكدا ان الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد من القوى الدفاعية المتفوقة في المنطقة.

وعن اهمية الدفاعات الجوية في الحروب المتاخرة والمستقبلية قال ان زيادة عدد الغارات الجوية مقارنة بسائر المجالات في الحروب المتاخرة والتقدم المتزايد لتكنولوجيا الجو فضاء والقصف الواسع للبنى التحتية والاستخدام الواسع لقوة الجو فضاء في السيناريوهات الحربية، تعد من مدلولات اهمية ودور الدفاعات الجوية في القتال.

واكد ان الدفاع الجوي يعد في الوقت قطب التكنولوجيا الرادارية في البلاد وحقق تقدما لافتا في مجال رصد وتحديد وتدمير الاهداف وقطاع المسيرات والحرب الالكترونية ومنظومات القيادة والسيطرة التكتيكية وقطاع البحوث الصناعية والدراسات.