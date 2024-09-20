رئيس جمعية الهلال الاحمر: المنطقة اليوم تحولت الى معرض لجرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الانسان

وفي كلمته يوم الخميس خلال مراسم احياء ذكرى شهداء الاغاثة والانقاذ بمحافظة يزد وسط ايران، اشار كوليوند إلى الخدمات التي قدمها رجال الاغاثة والانقاذ والمتطوعون والأطباء والممرضون في الجمهورية الإسلامية لضحايا حادث لبنان وقال: كانت ايران سباقة في هذا المجال وبحسب الرئيس الإقليمي للصليب الأحمر الدولي، فإن ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان منحت الفخر لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي.

واشار إلى العمل الوحشي الذي قام به الكيان الغاصب في لبنان خلال اليومين الاخيرين وأضاف: في الـ 48 ساعة الماضية، أصيب جراء هذه العملية الوحشية، 3 آلاف شخص جراح بعضهم خطيرة ، من بتر الأصابع إلى إصابات جسدية اخرى.

وقال: اليوم أصبحت هذه المنطقة معرضا لكل أنواع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان على يد هذا الكيان الغاصب.

وأضاف هذا المسؤول: تم على الفور إرسال فرق جمعية الهلال الأحمر إلى لبنان تأسيا بتضحيات مقاتلي وشهداء الوطن، ومنذ بداية النداء أعلن 200 من اخصائيي وجراحي العيون والوجه استعدادهم لمعالجة جرحى هذا الحادث.

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر: تم علاج 2300 جريح في العيادات الخارجية وتم إدخال 700 شخص إلى المستشفيات بالعمل الجهادي والجماعي.

واشار كوليوند الى أنه بمجرد وصول رجال الاغاثة والإنقاذ الإيرانيين إلى لبنان تم نشرهم من جنوب البلاد إلى شمالها، وانخرطوا في تقديم الخدمات، وقال: بفضل الله، وصل رجال الإنقاذ الإيرانيون أسرع من أي دولة أخرى وفي أقل من 24 ساعة، تم نقل حوالي 100 شخص مصاب بجروح خطيرة من لبنان إلى البلاد.

انتهى ** 2342