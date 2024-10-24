٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85637708
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عراقجي: لم نفوّت اي فرصة لطرح مواقفنا الحاسمة حول الجزر الايرانية الثلاث

٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ ص
رمز الخبر: 85637708
عراقجي: لم نفوّت اي فرصة لطرح مواقفنا الحاسمة حول الجزر الايرانية الثلاث

طهران / 24 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قضية فلسطين ووقف جرائم الكيان الصهيوني الموضوع الرئيسي للاجتماع بين رئيسي الجمهورية الاسلامية الايرانية والإمارات العربية المتحدة، على هامش قمة البريكس في قازان بروسيا، وأشار إلى طرح بعض القضايا حول الجزر الايرانية الثلاث وقال: اننا لم نفوّت اطلاقا اي فرصة لطرح مواقفنا الحاسمة.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" قال عباس عراقجي ردا على سؤال، مساء الأربعاء في ختام في لقاءات الثاني لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مدينة قازان الروسية بهدف المشاركة في قمة البريكس: اللقاء مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يكن لقاء رسميا بشكله المعتاد. بل ان الفرصة توفرت وجرى لقاء مختصر في القاعة المجاورة لاجتماع القمة، حيث ياتي اليها رؤساء الدول والوفود.

واضاف: إن النقاش الرئيسي في هذا اللقاء كان حول فلسطين وأيضا ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني. ومن الطبيعي أن تثار أيضا القضايا الثنائية في الاجتماعات.

وقال وزير الخارجية: ان دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الواقعة على الحدود الجنوبية للخليج الفارسي، ولدينا علاقات مع جميع هذه الدول، وهي علاقات مهمة وهي جزء من سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الايرانية. وفي الوقت نفسه، لدينا أيضًا خلافات جادة في الرأي، خاصة فيما يتعلق بقضية الجزر الايرانية الثلاث، ولم نفوت أبدًا اي فرصة للتعبير عن مواقفنا تجاه هذه الجزر بشكل حاسم.

انتهى ** 2342

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