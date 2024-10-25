متحدث الخارجية الايرانية يعرب عن ارتياحه لتحسن ظروف الكهرباء في كوبا

وكتب بقائي، في صفحته الشخصية على منصة إكس اليوم الجمعة: ان جمهورية إيران الإسلامية، اذ تعرب عن ارتياحها لتحسن ظروف وربط الكهرباء على مستوى البلاد في كوبا، تعبر عن تضامنها ودعمها للحكومة والشعب في كوبا في طريق العبور من الظروف الاقتصادية الصعبة.

واضاف: إن المعاناة والمحنة التي يعيشها الشعب الكوبي حاليا هي نتيجة مباشرة للعقوبات غير القانونية والمناهضة لحقوق الإنسان التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد طوال السنوات الـ 66 الماضية، والتي تسببت في تدهور وتهالك البنية التحتية المدنية والاقتصادية للبلد.

وتابع: إن مسؤولية واشنطن الدولية عن آثار وعواقب العقوبات غير القانونية وغير المبررة ضد الشعب الكوبي - والتي تعتبر انتهاكا صارخا لبعض أهم حقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي، وفي كثير من الحالات جريمة ضد الإنسانية - هي مسؤولية واضحة، ويجب محاسبتها على ذلك.

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