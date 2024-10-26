الرحلات الجوية الايرانية تعود الى طبيعتها في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني "جعفر يازرلو" انه يجب على المسافرين الكرام أن يبقوا على اتصال مع شركات الطيران وأن يعطوا اهتماما خاصا للرسائل التي ترسلها لهم هذه الشركات من اجل تزويدهم بمعلومات حول وقت الرحلة المحدد.

وشدد يازرلو على الركاب قبل توجههم الى المطار التأكد من المعلومات المطلوبة حول رحلتهم من الجهات المختصة في المطار.

وكان يازلو قد اعلن في وقت سابق من فجر اليوم عن إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.

يذكر انه في حوالي الساعة 2:15 من فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي (10:45 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، سُمعت بعض الأصوات القوية كالانفجارات، خاصة في غرب طهران.

وكان مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الايراني، قد اعلن ان الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد.

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