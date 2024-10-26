٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رمز الخبر: 85639234
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني؛

الرحلات الجوية الايرانية تعود الى طبيعتها في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رمز الخبر: 85639234
الرحلات الجوية الايرانية تعود الى طبيعتها في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي

طهران /26 تشرين الاول/اكتوبر/ ارنا - أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني "جعفر يازرلو" أن الرحلات الجوية ستعود الى طبيعتها اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني "جعفر يازرلو" انه يجب على المسافرين الكرام  أن يبقوا على اتصال مع شركات الطيران وأن يعطوا اهتماما خاصا للرسائل التي ترسلها لهم هذه الشركات من اجل تزويدهم بمعلومات حول وقت الرحلة المحدد.

وشدد يازرلو على الركاب قبل توجههم الى المطار التأكد من المعلومات المطلوبة حول رحلتهم من الجهات المختصة في المطار.

وكان يازلو قد اعلن في وقت سابق من فجر اليوم عن إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.

يذكر انه في حوالي الساعة 2:15 من فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي (10:45 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، سُمعت بعض الأصوات القوية كالانفجارات، خاصة في غرب طهران.

وكان مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الايراني، قد اعلن ان الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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