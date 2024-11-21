٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85666140
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غزة: استشهاد 70 شخصا واصابة اكثر من 100 آخرين بقصف إسرائيلي في بيت لاهيا والشيخ رضوان

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٣ ص
رمز الخبر: 85666140
غزة: استشهاد 70 شخصا واصابة اكثر من 100 آخرين بقصف إسرائيلي في بيت لاهيا والشيخ رضوان

طهران / 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- افاد مراسل "قناة فلسطين اليوم" باستشهاد سبعين فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من مئة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، إثر تدمير حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية إن كوادرنا الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف

وأشار أبو صفية إلى أن هناك 200 شخص في مكان المجزرة، وتوجد أعداد كبيرة جداً من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة أخرى راح ضحيتها 22 فلسطينيا بينهم 20 طفلا من عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأكد أبو صفية أن المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا نستطيع تقديم شيء وكل مناشداتنا بلا جدوى

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بحق المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان.

انتهى ** 2342

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