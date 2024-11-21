رئيس الجمهورية يزور واحة العلم والتكنولوجيا بزاهدان

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل صباح اليوم الى زاهدان في اول جولة له على محافظات البلاد، واستهل هذه الجولة بزيارة واحة العلم والتكنولوجيا في زاهدان.

وتفقد رئيس الجمهورية خلال الزيارة الاجنحة المختلفة بواحة العلم والتكنولوجيا وتحدث الى القائمين عليها.