٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ ص
رمز الخبر: 85666288
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يزور واحة العلم والتكنولوجيا بزاهدان

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ ص
رمز الخبر: 85666288
رئيس الجمهورية يزور واحة العلم والتكنولوجيا بزاهدان

زاهدان/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس واحدة العلم والتكنولوجيا بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق).

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل صباح اليوم الى زاهدان في اول جولة له على محافظات البلاد، واستهل هذه الجولة بزيارة واحة العلم والتكنولوجيا في زاهدان.

وتفقد رئيس الجمهورية خلال الزيارة الاجنحة المختلفة بواحة العلم والتكنولوجيا وتحدث الى القائمين عليها.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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