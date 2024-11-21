٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص
رمز الخبر: 85666216
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية في زيارة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق)

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص
رمز الخبر: 85666216
رئيس الجمهورية في زيارة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق)

زاهدان/21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان صباح اليوم الخميس الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق) وذلك في أول جولة يقوم بها على محافظات البلاد.

ويراس الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، وفدا يضم عددا من المسؤولين.

ويتضمن جدول اعمال الجولة، زيارة واحة العلم والتكنولوجيا بزاهدان ولقاء اسر الشهداء والمضحين وعقد اجتماع مع رجال الاعمال وشيوخ القبائل والنخبة وشرائح الشعب واجتماع مع النشطاء السياسيين والاجتماعيين.

وحسب رئيس لجنة جولات رئيس الجمهورية على المحافظات، فانه يتم خلال هذه الزيارة تنفيذ 33 قرارا بمشاركة سبعة اجهزة وطنية لاستكمال بعض المشروعات في المحافظات.

كما سيتم خلال الزيارة، التوقيع على مذكرتي تفاهم في اطار تطوير المحافظة وذلك برعاية رئيس الجمهورية ومحافظ سيستان وبلوجستان.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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