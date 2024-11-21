بزشكيان يقول هدف الحكومة من زيارة المحافظات، متابعة قضايا الشعب

زاهدان/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي وصل صباح اليوم الخميس الى زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان، ان الهدف من الجولات على المحافظات هو الاستماع الى صوت الشعب وهواجسه والعمل على متابعة مشاكله وقضاياه.

وقال الرئيس بزشكيان في مطار شهداء زاهدان الدولي في مستهل جولته على محافظة سيستان وبلوجستان ان الحكومة تهدف الى متابعة مشاكل الناس ومعالجتها. يذكر ان محافظة سيستان وبلوجستان هي الوجهة الاولى لجولات رئيس الحكومة الرابعة عشرة على محافظات البلاد.