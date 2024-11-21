٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م
رمز الخبر: 85666566
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journalistکاظم شماعییان

عراقجي: انجزنا مشاورات لحشد الطاقات الاقليمية والدولية لتفادي التصعيد

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م
رمز الخبر: 85666566
عراقجي: انجزنا مشاورات لحشد الطاقات الاقليمية والدولية لتفادي التصعيد

طهران/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال وزير الخارجية عباس عراقجي في معرض اشارته الى لقائه نظيره القطري في طهران اننا انجزنا مشاورات بخصوص توسيع المشاورات وحشد جميع الطاقات الاقليمية والدولية للحد من انتشار التصعيد في المنطقة.

وكتب عراقجي على حسابه في إنستغرام: لقد استضفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية. وفضلا عن تبادل وجهات النظر بشان تطورات المنطقة، تم التاكيد على ضرورة وقف جرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة واعتداءات الكيان على لبنان وكذلك توسيع المشاورات وتعبئة كافة الطاقات الاقليمية والدولية لتفادي تزايد التصعيد وانتشاره في المنطقة برمتها.

واضاف انه تم ايضا بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين بشان القضايا المختلفة.

وكان رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار طهران الاربعاء على راس وفد لاجراء محادثات بشان العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في المنطقة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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