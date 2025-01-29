٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85734390
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بزشكيان يهنئ لوكاشينكو لاعادة انتخابه رئيسًا لبيلاروسيا

٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٨ م
رمز الخبر: 85734390
بزشكيان يهنئ لوكاشينكو لاعادة انتخابه رئيسًا لبيلاروسيا

طهران / 29 كانون الثاني/يناير/ارنا- بعث الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" اليوم الاربعاء برقية تهنئة لنظيره البيلاروسي "الكساندر لوكاشينكو" لاعادة انتخابه رئيسا لبيلاروسيا أكد فيها ان الاقبال الواسع للناخبين البيلاروس على الانتخابات يدل على عزمهم وارادتهم لصنع مستقبل مشرق.

وفي البرقية قدم الرئيس بزشكيان اخلص التهاني للرئيس لوكاشينكو وشعب بلاده لمناسبة التنظيم الناجح للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا واعادة انتخابه رئيسا للبلاد وقال: ان الاقبال الواسع للناخبين البيلاروس على الانتخابات يدل على عزمهم وارادتهم لصنع مستقبل مشرق.

واضاف: انني على ثقة بان العلاقات الودية بين ايران وبيلاروسيا والتعاون النافع المتبادل سيشهدان المزيد من النمو في كافة المجالات الثنائية والاقليمية والدولية في ولايتكم الرئاسية الجديدة.

وتمنى الرئيس بزشكيان لنظيره البيلاروسي موفور الصحة والنجاح، وللشعب البيلاروسي الازدهار.

انتهى ** 2342

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