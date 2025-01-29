بزشكيان يهنئ لوكاشينكو لاعادة انتخابه رئيسًا لبيلاروسيا

وفي البرقية قدم الرئيس بزشكيان اخلص التهاني للرئيس لوكاشينكو وشعب بلاده لمناسبة التنظيم الناجح للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا واعادة انتخابه رئيسا للبلاد وقال: ان الاقبال الواسع للناخبين البيلاروس على الانتخابات يدل على عزمهم وارادتهم لصنع مستقبل مشرق.

واضاف: انني على ثقة بان العلاقات الودية بين ايران وبيلاروسيا والتعاون النافع المتبادل سيشهدان المزيد من النمو في كافة المجالات الثنائية والاقليمية والدولية في ولايتكم الرئاسية الجديدة.

وتمنى الرئيس بزشكيان لنظيره البيلاروسي موفور الصحة والنجاح، وللشعب البيلاروسي الازدهار.

انتهى ** 2342