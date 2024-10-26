٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85639126
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مصدر امني لـ "ارنا": دوي بعض الأصوات التي سُمعت في محيط طهران ناتجة عن نشاط الدفاع الجوي

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ ص
رمز الخبر: 85639126
مصدر امني لـ "ارنا": دوي بعض الأصوات التي سُمعت في محيط طهران ناتجة عن نشاط الدفاع الجوي

طهران / 26 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن مصدر أمني ايراني أن دوي بعض الأصوات التي سُمعت كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي في طهران، واوضح أن الدفاع الجوي نجح خلال هذا الحادث.

ودعا هذا المصدر الأمني ​​في مقابلة مع مراسل وكالة انباء "إرنا" فجر اليوم السبت، المواطنين لعدم الالتفات الى الشائعات، وقال ان بعض الصور المنشورة في وسائل الإعلام تعود للماضي.

واضاف: ان التحقيق جارٍ في تفاصيل هذه الحادثة.

انتهى ** 2342

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