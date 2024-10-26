مصدر امني لـ "ارنا": دوي بعض الأصوات التي سُمعت في محيط طهران ناتجة عن نشاط الدفاع الجوي

ودعا هذا المصدر الأمني ​​في مقابلة مع مراسل وكالة انباء "إرنا" فجر اليوم السبت، المواطنين لعدم الالتفات الى الشائعات، وقال ان بعض الصور المنشورة في وسائل الإعلام تعود للماضي.

واضاف: ان التحقيق جارٍ في تفاصيل هذه الحادثة.

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