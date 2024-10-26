مصدر امني لـ "ارنا": دوي بعض الأصوات التي سُمعت في محيط طهران ناتجة عن نشاط الدفاع الجوي

ودعا هذا المصدر الأمني في مقابلة مع مراسل وكالة انباء "إرنا" فجر اليوم السبت، المواطنين لعدم الالتفات الى الشائعات، وقال ان بعض الصور المنشورة في وسائل الإعلام تعود للماضي.
واضاف: ان التحقيق جارٍ في تفاصيل هذه الحادثة.
انتهى ** 2342
طهران / 26 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن مصدر أمني ايراني أن دوي بعض الأصوات التي سُمعت كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي في طهران، واوضح أن الدفاع الجوي نجح خلال هذا الحادث.
ودعا هذا المصدر الأمني في مقابلة مع مراسل وكالة انباء "إرنا" فجر اليوم السبت، المواطنين لعدم الالتفات الى الشائعات، وقال ان بعض الصور المنشورة في وسائل الإعلام تعود للماضي.
واضاف: ان التحقيق جارٍ في تفاصيل هذه الحادثة.
انتهى ** 2342
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