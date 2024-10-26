مهاجراني: نثمّن اقتدار قوات الدفاع الجوي الباعث على الفخر والاعتزاز الوطني

وعقب هجوم الكيان الصهيوني على بعض المراكز العسكرية والرد القوي لقوات الدفاع الجوي الايراني،صرحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" لوكالة ارنا بأن الشعب الإيراني يشعر بالفخر والاعتزاز بالقوة الدفاعية لبلاده ويثق بها.

وبالإشارة الى الصور المزيفة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الخاصة،اكدت مهاجراني انه وكما أظهرت التصريحات الرسمية للدفاع الجوي الايراني، فإن الأضرار كانت محدودة ومن الضروري على الشعب الايراني الكريم التزام الهدوء والابتعاد عن الشائعات ومتابعة الأخبار فقط من وسائل الإعلام الرسمية وبيانات قوة الدفاع الجوي الايراني.

كما اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية على أن إيران دولة قوية ومقتدرة لن تتأثر بأي اذى من هذا الكيان الغاصب، موضحة بأنه حاليا الوضع طبيعي في ايران وحتى الرحلات الجوية استؤنفت منذ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

واشادت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية باقتدار ويقظة قوات الدفاع الجوي الذي يبعث الفخر والاعتزاز الوطني لدى الإيرانيين ، عقب التصدي الناجح للاعتداء الصهيوني صباح اليوم .

هذا واصدرت العلاقات العامة لمقر الدفاع الجوي الايراني بيان لها يؤكد نجاح انظمة الدفاعات الجوية الايرانية في التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي ، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

انتهى**ر.م