حماس : مجزرة العدو الإسرائيلي في مدرسة "الحرية" استخفاف علني بالقانون الدولي الإنساني

وأشارت حماس في بيان لها إلى، أن "القصف الإجرامي الصهيوني الذي استهدف مدرسة الحرية هو جريمة جديدة وتأكيد على حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته، بالتحرك العاجل لوقف هذه الإبادة المتواصلة.

كما طالبت، "الإسراع في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الدولية، وفي مقدمتهم المجرم نتنياهو قائد النازيين الجدد".

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصف مدرسة "الحرية" التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أسفرت عن 15 شهيدًا و 45 إصابة.

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