٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85671930
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ملفات إخبارية

حماس : مجزرة العدو الإسرائيلي في مدرسة "الحرية" استخفاف علني بالقانون الدولي الإنساني

٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ م
رمز الخبر: 85671930
حماس : مجزرة العدو الإسرائيلي في مدرسة "الحرية" استخفاف علني بالقانون الدولي الإنساني

طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن المجزرة التي ارتکبتها جيش الكيان الإسرائيلي علی مدرسة "الحرية" جنوب شرق مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، استخفاف علني بكافة الهيئات والمنظومات الأممية، والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت حماس في بيان لها إلى، أن "القصف الإجرامي الصهيوني الذي استهدف مدرسة الحرية هو جريمة جديدة وتأكيد على حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته، بالتحرك العاجل لوقف هذه الإبادة المتواصلة.

كما طالبت، "الإسراع في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الدولية، وفي مقدمتهم المجرم نتنياهو قائد النازيين الجدد".

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصف مدرسة "الحرية" التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أسفرت عن 15 شهيدًا و 45 إصابة.

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