بزشكيان: تاسيس صندوق التنمية، خطوة مؤثرة لتحقق اهداف "دي8"

واضاف الرئيس بزشكيان لدى لقائه الامين العام لمجموعة "دي8" في القاهرة ان تاسيس صندوق التنمية للمجموعة بهدف الاستثمارات المشتركة للبلدان الاسلامية الاعضاء، يشكل خطوة مؤثرة في هذا المجال معلنا جهوزية ايران لتشكيل هكذا صندوق.

وقد التقى رئيس الجمهورية اليوم الخميس الامين العام لمجموعة دي8 ايساكا عبد القادر امام في القاهرة حيث تلتئم القمة الحادية عشرة للمجموعة.

وراى بزشكيان ان مجموعة دي8 تعد سوقا واسعا وفرصة جيدة للدول الاسلامية الاعضاء من اجل تعزيز وتوسيع التبادل التجاري والثقافي والعلمي والتكنولوجي قائلا انه ان تم تنفيذ قرارات المجموعة بصورة جيدة، فاننا نشهد الافادة القصوى للدول الاسلامية الاعضاء من طاقات المجموعة.

واعرب الرئيس بزشكيان عن استعداد ايران لاستضافة اجتماع وزراء الطاقة والاتصالات للدول الاعضاء في مجموعة دي8 قائلا انه يجب بداية ان ينعقد اجتماع الخبراء ذات الصلة لدراسة الاحتياجات والفرص في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفعها تاليا الى الاجتماع الوزاري.

اما الامين العام لمجموعة دي8 ايساكا عبد القادر امام فقد قال انه سيتابع شخصيا التوصيات التي طرحها الرئيس بزشكيان في اللقاء بضرورة وضع قرارات المجموعة موضع التنفيذ.

واكد اهمية وموقع الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها احدى الدول المؤسسة والناشطة جدا في هذه المجموعة مضيفا ان ايران التي تتمتع بمستويات علمية وتكنولوجية عالية في مجال التدريب والاتصالات، تضطلع بدور قيادي في المجموعة.