أبو عبيدة: مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم الاحتلال لمئات الأمتار

وأكد أبو عبيدة، عبر منصة "تليغرام"، أنّ "العدو يُخفي خسائره الحقيقية، وحالة جنوده المزرية، في شمالي القطاع، حفاظاً على صورة جيشه".

ولفت إلى أنّ "مجاهدينا وأداءهم الميداني في شمالي القطاع نموذج ملهِم لكل أحرار العالم"، مشيراً إلى أنّ "الإبادة والتطهير العرقيَّين في شمالي القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء، من أجل التغطية على فضائح الجيش الصهيوني وخزيه".

وشدّد على أنّ "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال مئات الأمتار في بعض المناطق، التي تتعرض للعدوان".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو، تحت عنوان "لن يبقى من يخبر الحكاية... الوقت ينتهي"، تحذّر فيه من خطورة التأخّر في التوصّل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتأثير ذلك في حياة الأسرى الإسرائيليين لديها، في ظلّ عدم جدية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في التوصل إلى اتفاق.

وتسبّب العدوان على غزة بمقتل كثير من الأسرى الإسرائيليين بنيران إسرائيلية، وفق اعتراف "الجيش" الإسرائيلي نفسه.

انتهى ** 2342