الرئيس بزشكيان يزور معرض "نماذج طريق التقدم"

ويهدف هذا المعرض إلى عرض قدرات وإمكانات وأعمال التعبئة وتقديم حلول لجذب نواة المشاركة الشعبية في سلاسل وطنية فعالة وخطط ضخمة في مجالات السياحة والرعاية الصحية والتربية والتعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة والاقتصاد الشعبي والصناعة والتعدين والثقافة والفن والإعلام والذكاء الاصطناعي والقفزة القائمة على المعرفة.

وطرح الرئيس بزشكيان خلال زيارته لمختلف أجنحة هذا المعرض الأسئلة المناسبة للانشطة الممارسة وأكد على ضرورة تحديد القدرات والإمكانيات الموجودة في إطار البرنامج والسياسات الشاملة للبلاد.

وناقش رئيس الجمهورية في أجنحة الصحة والعلاج والتربية والتعليم والطاقات المتجددة ، خطط الحكومة لمعالجة النواقص في مجال الفضاءات التعليمية وتحسين جودة الوسائل التعليمية والمنظومة الصحية والعلاجية، فضلاً عن القضاء على اختلالات الطاقة من خلال البناء واسع النطاق لمحطات الطاقة الشمسية، وقال إن التنسيق والتآزر بين المؤسسات السيادية والحكومة والقطاع الخاص والشعب من شأنه أن يسرع في تحقيق أهداف هذه البرامج.

وخلال هذه الزيارة، أعرب الرئيس بزشكيان أيضًا عن امتنانه لمنظمي المعرض ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعات تنسيقية مع الناشطين من مختلف أقسام المعرض لتعزيز القدرات الموجودة.

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