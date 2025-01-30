انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنانو في مدينة رفسنجان

ويعقد مؤتمر النانو الدولي لمدة يومين في جامعة "ولي العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)"، بمشاركة علماء وخبراء أجانب ومحليين وحضور شركات معرفية في هذا المجال، مع التركيز على موضوعات مثل الكيمياء النانوية والفيزياء النانوية والطب النانوي والطاقة، فضلاً عن اقامة ورشات عمل تخصصية.

وصرح رئيس جمعية النانو تكنولوجي الإيرانية في هذا الحفل: ان "العلم والتكنولوجيا لا ينفصلان، وأساس التطور التكنولوجي هو إنتاج العلم، ويكتسب العلم معناه من خلال نشره".

وأضاف مالك نادري: "إن الإنتاج العلمي والمقالات سيؤديان حتما إلى التكنولوجيا، وإذا انخفض إنتاجنا للمقالات فإن التطور التكنولوجي لن يحدث".

وتابع: "الكثير من الأنشطة في بلادنا تتعلق بالعلم والمقالات التي يمكن نشرها في الدول المتقدمة، ولا يمكننا أن نكون حاضرين في مجال الحوار العلمي العالمي من دون مقالات".

من جانبه قال محافظ رفسنجان حسين رضائي: "إنه لشرف كبير أن نعقد هذا المؤتمر العلمي في رفسنجان، وهذا الامر يشكل نقطة تحول لجامعة "ولي العصر" في رفسنجان، التي بدأت بهذا المؤتمر، والتواصل مع العلماء الآخرين في العالم يمكن أن يكون مؤثرا للغاية."

ودعا رضائي إلى استخدام تقنية النانو في القضايا الزراعية في المنطقة.

بدوره قال رئيس جامعة "ولي العصر" في رفسنجان رضا رنجبر كريمي: "في بداية تشكيل فريق العمل الخاص بتقنية النانو عام 2004 كانت فكرة تحقيق مثل هذا التقدم غير واردة".

واضاف رنجبر كريمي: "لقد تحسن ترتيب إيران في هذا المجال من المرتبة 57 في عام 2003 إلى المرتبة الخامسة في عام 2023، وهذا الإنجاز هو مثال واضح على تحقيق عبارة "نحن قادرون" وهو نتيجة للجهد الدؤوب والعمل الجاد من قبل العلماء الإيرانيين."

واعرب عن امله أن يؤدي انعقاد هذا المؤتمر وعرض أحدث الإنجازات العلمية في مجال النانو تكنولوجي إلى مزيد من التقدم والإنجازات الجديدة في هذا المجال.

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