استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فتاة فلسطينية قرب خلال وجودها عند مفترق حارس غرب سلفيت.

وأظهر مقطع فيديو السيدة الفلسطينية وهي ملقاة على الأرض وبجوارها عدد من جنود الاحتلال.

کما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الفلسطينية أمانة إبراهيم محمد يعقوب (٣٠ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال شهر مارس/ آذار 2025، بما في ذلك جرائم القتل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاعتقالات والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

ورصد مركز معلومات فلسطين معطى 7379 انتهاكاً خلال شهر مارس الماضي، حيث استشهد 19 مواطناً في الضفة والقدس، كما بلغ عدد المصابين 211 مصاباً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه 362 عملية.

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