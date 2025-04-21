الرئيس بزشكيان يعزي بوفاة البابا فرنسيس

وكتب رئيس الجمهورية الاسلامية في بيان العزاء : لقد كرّس البابا فرنسيس عمره الثمين في نشر تعاليم السيد المسيح (عليه السلام)، وخاصة مبادئ السلام والعدالة والحرية، كما بذل جهودًا مخلصة ودؤوبة لتعزيز الحوار بين الأديان السماوية والتقريب بينها، ومن اجل ترسيخ دعائم الصداقة والسلام والأمن في العالم؛ وقد كان انموذجا للزعامة الدينية والتسامح الإنساني.

واضاف : ان من النقاط البارزة في حياة البابا فرنسيس ومسيرته القيادية، تجدر الاشارة الى مواقفه الانسانية ضد الممارسات المناوئة للانسانية في انحاء العالم، وخاصة مواقفه الصريحة في ادانة جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب على يد الكيان الصهيوني بغزة، ومطالبته بوقف المجازر في حق النسان والاطفال الفلسطينيين.

واضاف بزشكيان : ان هذه المواقف ستخلد ذكرى البابا فرنسيس الى الابد، في ضمائر الاحرار والمنادين بالحرية في انحاء العالم.

وختم رئيس الجمهورية : انني احيي ذكرى الفقيد، (اصالة) ونيابة عن الشعب الايراني الذي كان ولايزال سباقا في ارساء السلام والامن العالميين، وداعيا الى التضامن بين اتباع الديانات السماوية، وانطلاقا من تعاليمنا الاسلامية نسال الله العلي القدير ان يتغمد روح هذا الزعيم الروحي برحمته الواسعة والراحة الابدية".

وأعلن الفاتيكان، في بيان مصور اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، وأطلق فترة حداد تستمر 9 أيام وبداية عملية انتخاب بابا جديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

انتهى ** ح ع