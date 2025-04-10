١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85799830
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الامم المتحدة: 12500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي

١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ ص
رمز الخبر: 85799830
الامم المتحدة: 12500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي

طهران / 11 نيسان / ابريل/ارنا- أكدت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، أن حوالي 12 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة، ما يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي.

وافادت "فلسطين اليوم" ان المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، دعا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إلى تمكين المؤسسات الطبية من إجلاء المرضى والمصابين، عبر جميع المعابر والممرات المتاحة.

وقال حق، إن منظمة الصحة العالمية تمكنت من دعم بعض عمليات الإجلاء الطبي من غزة، حيث سمح الاحتلال يوم الأربعاء لـ 18 مريضا ونحو 30 مرافقا فقط، بالخروج لتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع.

وجدد حق التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع، مع اقتراب الإمدادات داخل القطاع من النفاد وتفاقم الوضع.

وأشار حق إلى أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، "في وقت ينفد فيه بسرعة الوقود والإمدادات لدى المطابخ المجتمعية الخيرية".

كما حذر شركاء الأمم المتحدة من نقص حاد في المياه في الملاجئ التي تؤوي النازحين في كل أنحاء قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه ومجازره في قطاع غزة، تزامنا مع إغلاق المعابر وإحكام حصاره ومنع دخول كل مقومات الحياة، مما فاقم الأزمات الإنسانية. 

انتهى ** 2342

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