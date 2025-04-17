نائب الخارجية الايرانية: لدينا علاقات استراتيجية كاملة مع روسيا

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء أوضح غريب آبادي بشان زيارة وزير الخارجية الايراني إلى روسيا: "روسيا دولة مهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولدينا علاقات استراتيجية كاملة معها. تم توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتم التصديق عليها مؤخرا في روسيا. وتجري حالياً عملية المصادقة في مجلس الشورى الإسلامي. تشير هذه الحالات إلى أن العلاقات بين إيران وروسيا هي علاقات استراتيجية، وأن هذا النوع من العلاقات له متطلبات وتعاون محدد في كافة المجالات.

واضاف: تهدف زيارة الدكتور عراقجي إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو نقل رسالة قائد الثورة إلى الرئيس الروسي بوتين، والثاني هو دراسة سبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والدولي.

*لدينا تفاعلات وثيقة للغاية مع روسيا والصين بشأن القضية النووية

وتابع: لدينا أيضًا تفاعلات وثيقة للغاية مع روسيا والصين بشأن القضية النووية. وفي كل فترة أجرينا فيها مناقشات مع الأوروبيين، حرصنا على إبقاء أصدقائنا الصينيين والروس على اطلاع بالمستجدات. إن موقف الصين وروسيا بشأن البرنامج النووي الإيراني هو موقف مبدئي. وتؤكد كلتاهما على ضرورة وقف التهديدات، وتعتبران التفاوض والحوار الحل الوحيد، ورفع العقوبات الجائرة أمرا ضروريا. هذه قضية نأخذها أيضًا في الاعتبار ونحاول الحفاظ على تفاعلنا مع شركائنا الصينيين والروس وتعزيزه.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين وروسيا قد تم إطلاعهما على تفاصيل الجولة الأولى من محادثات مسقط، قال نائب وزير الخارجية: "بعد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في مسقط، زرت روسيا والتقيت بمسؤولين من وزارة الخارجية الروسية وأطلعتهم على الوضع. وسيتوجه الدكتور عراقجي غدًا أيضًا إلى موسكو وسيطلع الرئيس الروسي شخصيًا مرة أخرى على المستجدات. هذا الإجراء ضروري وأساسي للغاية. وفيما يتعلق بالصين، التقى زملاؤنا في وزارة الخارجية بالسفير الصيني وأبلغوا الجانب الصيني بالنقاط الضرورية فيما يتعلق بالمحادثات. وسوف يستمر هذا التفاعل والتواصل.

*نحن على تواصل دائم مع سفراء الترويكا الأوروبية في طهران

وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، قال غريب آبادي أيضاً: "المفاوضات الجارية حالياً هي مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وقد أجرينا أيضًا مناقشاتنا الخاصة مع أوروبا. لقد تم عقد أربع جولات من المحادثات ومازلنا على اتصال معهم. بالأمس، دعا نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ثلاثة سفراء أوروبيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وتمت مناقشة نفس المواضيع معهم. نحن في تفاعل وتواصل. ولكن هناك نقطة رئيسية واحدة. السؤال هو: لماذا هناك محادثات ومفاوضات مع أمريكا؟ الدولة التي فرضت العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الولايات المتحدة. إذا كنا سنتفاوض لرفع العقوبات، فمن الطبيعي أن تكون الدولة التي فرضت العقوبات في بؤرة المحادثات.

*دور أوروبا في مستقبل المفاوضات مهم جدا

وفيما يتعلق بدور أوروبا في مستقبل المفاوضات، قال غريب آبادي أيضا: "دور أوروبا مهم، لكنهم اعترفوا لنا دائما (قبل دخول الولايات المتحدة في محادثات مباشرة مع إيران) أنه إذا لم تشمل هذه المحادثات الولايات المتحدة، فلن يتمكن الأوروبيون من الوفاء بمسؤولياتهم في مجال رفع العقوبات". ونحن أيضاً ندرك هذه النقطة، ومن الطبيعي أن هذا الحوار يجري الآن بين إيران والولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات وحل القضية النووية. وسيتم أيضًا التنسيق مع الجانب الأوروبي، حيثما كان ذلك ضروريًا. ومن هذا المنظور، فإن هذه القضية بسيطة وواضحة للغاية بالنسبة لنا. وسنحافظ على اتصالاتنا وتفاعلاتنا الدبلوماسية مع الجانب الأوروبي وسنواصل هذه العلاقات.

وردا على سؤال وهو "هل تعتقد أننا سنصل إلى نتيجة واتفاق في المفاوضات في المدى القريب أم أنها ستكون عملية طويلة؟" قال: "هذه المسألة تعتمد على إرادة ومواقف الطرف الآخر. إذا دخلوا مسقط بنفس النهج الذي اتبعوه في الجولة الأولى واستمرت هذه العملية، ففي رأيي لن يستغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى تفاهم. ولكن إذا شهدنا تغيراً في هذه المواقف، فمن الطبيعي أن هذه العملية ليس لن تكون بناءة فحسب، بل ستصبح عملية المفاوضات أيضاً أكثر تعقيداً. لذلك لا ينبغي لنا أن نتحدث بيقين، علينا أن نرى ما سيحدث في الجولة الثانية. وربما يصبح من الممكن بعد ذلك التوصل إلى تنبؤ أكثر دقة حول ما إذا كنا سنتحرك نحو التفاهم، وكم من الوقت سيستغرق ذلك.

*ويتكوف يشغل منصبًا أعلى من وزير في الهيكل السياسي الأمريكي

وردا على سؤال حول الادعاءات المتعلقة بالاختلاف في المستوى بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "بطبيعة الحال، لا ينبغي لي أن أدافع عن موقع ويتكوف في الهيكل السياسي الأمريكي هنا، ولكن قد يكون من المثير للاهتمام معرفة أنه يتمتع بمكانة أعلى من وزير في الهيكل السياسي الأمريكي. اليوم فقط، وردت أخبار مفادها أن ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي يسافران إلى فرنسا، ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف بالرئيس الفرنسي، في حين سيلتقي وزير الخارجية بنظيره الفرنسي. ما هو المستوى الذي حددته أمريكا نفسها لويتكوف؟ هذا المثال واحد يكفي بالطبع، وإذا أردت، يمكنني تقديم المزيد من الأمثلة. وقد سافر ويتكوف إلى روسيا مرتين أو ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة، في اليوم السابق لمحادثات مسقط، أي يوم الجمعة الماضي، تحدث مع بوتن في سانت بطرسبرغ لمدة أربع ساعات ونصف إلى خمس ساعات. وفي روسيا، لم يكن شريكه في المفاوضات وزير الخارجية، بل الرئيس بوتن. وفي هذا السياق، أعتقد أنه يتعين علينا أن ننهي إلى الأبد النقاش حول ما إذا كان الجانبان على قدم المساواة أم لا.

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