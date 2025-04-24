ايران تملك 18 كرسيا لليونسكو في الجامعات

واضاف فرطوسي خلال لقائه رئيس جامعة كردستان (غرب) ان هذه الكراسي تعمل في مجالات التعليم والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والانسانية والاتصال والمعلومات.

واكد ان بامكان هذه الكراسي الاضطلاع بدور مهم في تعزيز التعليم والبحوث والتنمية العلمية على مستوى البلاد والمنطقة.

واشار الى ان اليونسكو تشكل دائما ارضية مناسبة لتبادل المعرفة والخبرات العلمية مضيفا ان هدفنا هو ان تلعب كراسي ايران في اليونسكو، دورا ديناميكيا في الشبكة العالمية لكراسي اليونسكو.

وشدد على اهمية هذه الكراسي على صعيد الدبلوماسية العلمية والثقافية وقال ان التواصل العلمي يمثل اداة مؤثرة في خفض التصيعد وتعزيز السلام الدولي.

واكد فرطوسي استعداد اللجنة الوطنية لليونسكو لدعم بناء شبكة جامعية وكراسي اليونسكو في محافظة كردستان وقال ان جامعة كردستان قادرة على استضافة هذه الكراسي في خطوة للعمل في المجالات التي تملك فيها قدرات وطاقات.

اما رئيس جامعة كردستان عادل سي وسه مرده فقد اكد استعداد جامعته لتقديم اقتراح بايجاد كراسي جامعية لدى اليونسكو في مجال اللغة الكردية والتنوع البيئي والنباتي والموسيقى.

واضاف ان هذه الجامعة تستوعب في الوقت الحاضر 12 الف طالب في مرحلة البكالوريوس وتشكل موقع قوة لتنمية المحافظة.