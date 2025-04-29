قاليباف: الخطاب الصهيوني وهم بلا قيمة

وفي كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني، اليوم الثلاثاء،قال قاليباف: لقد اختار رئيس الوزراء الصهيوني المجرم مرة أخرى اسلوب المبالغة لمنع موته السياسي وهدد الشعب الايراني العظيم ، فهذا الرجل المسكين الذي يغير مسار رحلاته الجوية كل يوم خوفا من إلقاء القبض عليه ،هو المجرم الأكثر كراهية في التاريخ المعاصر.

واشار قاليباف الى انه وبعد عقود من الخداع الاعلامي، تم فضح الكيان الصهيوني والكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الجلاد امام العالم، وخاصة امام الشباب الامريكي والاوروبي.مضيفا بان هذا الكيان لا انجازات لديه سوى قصف المدارس والمستشفيات ولم يحقق أيّا من أهدافه المعلنة في بداية الحرب، ووضعه غير مستقر للغاية.



وتابع قاليباف : لقد أثبت هذا المجرم الفاسد في حياته السياسية المشؤومة أنه كلما تفاخر أكثر واجه هزيمة أكبر في الميدان، والان كابوس حماس جعله أكثر جنونا من ذي قبل.كما ان الجميع ادرك بأنه اصبح كالملك العاري الذي لا يأخذه أحد على محمل الجد ، وقد فهم أصحاب النفوذ أنه سوف يضحي بالجميع من أجل مكاسبه الشخصية.

ومضى يقول بأن نتنياهو الان يحاول تعطيل المفاوضات الجارية بطريقته الخاصة، لكن يبدو أن ساسة العالم وحتى أصدقاء هذا الكيان لم يعد يصدقونه.

الكيان الصهيوني يستمد وجوده بالقتل والاجرام

ولفت قاليباف الى ان الجميع قد ادرك ان الكيان الصهيوني يستمد وجوده بالقتل والاجرام وأن السلام والاستقرار والهدوء يدفعه إلى الجنون والاضطراب.

ورأى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني بأن مواقف وتهديدات الكيان الصهيوني مجرد خطاب لا قيمة له للتأثير على عملية المفاوضات الايرانية –الامريكية غير المباشرة ولا تؤخذ على محمل الجد.

واستطرد ان مما لا شك فيه انه اذا إذا أصبح حتى جزء صغير من هذا الخطاب عمليا في يوم من الأيام، فإن الكيان الصهيوني لن يقدم على أي مغامرة أو حماقة من دون إذن امريكا.

هذا، وحذر قاليباف في هذا السياق، العدو كي لا يقع في اخطاء حساباته مجددا، مؤكدا على ان الشعب الايراني لن تنطلي عليه حيل لعبة "الشرطي الجيد/ الشرطي السيىء"، وبأن اي هجوم على ايران العزيزة سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل بارود ومن شأنها اشعال المنطقة بأجمعها ،ويعرض جميع القواعد الأمريكية في دول المنطقة للرد الإيراني، وهذه الدول أيضا ستدفع ثمن مغامرات الكيان الصهيوني.

أيدي إيران مفتوحة لردع اي عدوان

وذكر قاليباف بأن ايدي ايران إن مفتوحة بالكامل لتعزيز قوتها الهجومية واقتدراها في أوسع أبعاد ممكنة، الى جانب معرفتها وارادتها للقيام بذلك، وهذا ما يدركه الأعداء ايضا.

ورأى قاليباف ان الإجراء الأكثر فعالية لدفع المفاوضات التي تخدم مصالح الشعب الإيراني هو ادارة البلاد بسكل مناسب وحل قضايا الشعب من خلال القدرات الداخلية الهائلة وتعزيز العلاقات الدولية مع الدول الأخرى حتى يصبح العدو يائسا من ابتزاز ايران ويوافق على خدمة مصالح شعبها.

وكان قد استهل قاليباف كلمته هذه، بتقديم التعازي والمواساة مجددا بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي، وايضا بالتهاني والتبريك بمناسبة ولادة السيدة فاطمة المعصومة (ع) ويوم الفتاة في ايران.

انتهى**ر.م