وزير الدفاع اليمني : العدوان الأمريكي الصهيوني الراهن على وطننا سيفشل 

جاء ذلك في تقرير قدمه "العاطفي" اليوم الى مجلس الوزراء اليمني عن مستجدات مسار المعركة ضد العدو الأمريكي والصهيوني والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية والتي كان آخرها إسقاط الطائرة "إف 18" يوم أمس في البحر الأحمر.

وأكد وزير الدفاع اليمني بأن "هناك تطور كبير تشهده الصناعات العسكرية وبتقنيات حديثة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي الذي يشهد تقدما كبيرا بفضل من الله أولا ثم بدعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى".

وأضاف، بأن "القوات المسلحة في أعلى مستوى من الجاهزية للمضي في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني وأي تحركات لمرتزقته في الداخل دعما للعدو الأمريكي والإسرائيلي".

من جانبه، أشاد مجلس الوزراء اليمني بصمود وثبات شعب اليمن؛ مؤكدا بان هذا الشعب "يجسد من خلال مواقفه الثابتة والتفافه حول قيادته الثورية وحضوره المليوني الأسبوعي في عموم الساحات، يجسد هويته الإيمانية الراسخة وإدانته لما يتعرض له إخوانه في غزة من حرب إبادة شاملة، وكذا استعداده لمواجهة العدو الأمريكي والمساهمة الفاعلة في إفشال عدوانه".

كما حيّا المجلس القوات المسلحة اليمنية وعملياتها العسكرية الدقيقة المؤلمة والناجحة ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي وما حققته من انتصارات حتى اللحظة.

انتهى ** ح ع

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المصدر / 26 سبتمبر