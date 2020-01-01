انفجار سيارة بريف الرقة الشمالي في سوريا يسفر عن 3 قتلى واصابة 4 مدنيين

وافادت مصادر محلية، ان انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بمنطقة "تل أبيض" التابعة لريف الرقة الشمالي، ادى الى مقتل 3 مدنيين و اصابة 4 آخرين فضلا عن دمار في المنازل والممتلكات.

وتعرضت "بلدة سلوك" منذ سيطرة القوات التركية التركية عليها، الى أربعة انفجارت بسيارات ودراجات مفخخة كان آخرها انفجار عربة مفخخة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين؛ بحسب وكالة سانا الاخبارية السورية.

واعلنت تركيا سيطرتها على بلدة سلوك بمدينة تل ابيض في ريف الرقة الشمالي، منذ الثالث عشر من تشرين الأول الماضي، بهدف دحر المجاميع الكردية من تلك المناطق الحدودية.

انتهى ** ح ع