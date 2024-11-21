بزشكيان: ان اتحدنا، فلن تقدر اي قوة على المساس ببلادنا

واضاف الرئيس بزشكيان امام حشد من النخبة بمحافظة سيستان وبلوجستان اننا ان عملنا مع الشعب ونعول عليه، فبمقدورنا انجاز الاعمال الصعبة.

واكد ان الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتطوير وتقدم محافظة سيستان وبلوجستان وكافة محافظات البلاد.

واشار في جانب اخر الى دعم المتشدقين الكاذبين بحقوق الانسان لجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان والذين يصدرون البيانات والقرارات ضد الشعب الايراني قائلا ان امريكا واوروبا تتغنى بحقوق الانسان لكنها تلجأ الى الصمت امام كل هذه الجرائم التي ترتكب في غزة ولبنان. لا اصدق ان هؤلاء يدافعون عن حقوق الانسان، العار لحقوق الانسان التي انتم تدافعون عنها.