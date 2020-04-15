اختيار الايراني بيرانوند افضل نجم آسيوي في بطولات كاس العالم

جاء ذلك وفقا للتصويت الذي نظمه موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بمشاركة الجماهير وانتهى امس الاربعاء باختيار بيرانوند بنسبة 68 بالمائة من اصوات الجماهير المشاركة متغلبا بذلك على منافسيه الاربعة الاخرين وهم الكوري الجنوبي بارك جي سونغ والسعودي سامي الجابر والاسترالي تيم كيهيل والياباني كيوسكي هوندا.

ووفقا لموقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فقد تم تحديد النتيجة النهائية وفقا لاراء الجماهير المشاركة في عملية التصويت الى جانب آراء مجموعة من الخبراء.

ورغم أن المنتخب الوطني الايراني خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2018، لكنه ظهر بصورة مميزة في تلك البطولة، وقدم حارس مرمى الفريق علي رضا بيرانوند مستويات رائعة.

وتألق بيرانوند في المباراة التي فازت فيها إيران على المغرب 1-0، ثم قدم مستوى رائعا وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة رغم الخسارة أمام إسبانيا 0-1.

وفي المباراة الثالثة كان منتخب إيران متاخرا بنتيجة 0-1 أمام البرتغال الذي حصل على ضربة جزاء تقدم كريستيانو رونالدو لتنفيذها في محاولة لحسم النتيجة، لكن بيرانوند قدم أفضل لحظة في مسيرته وتصدى لهذه التسديدة، وأبقى آمال منتخب بلاده.

ومن ثم نجح كريم أنصاري فرد في تسجيل هدف التعادل ، قبل أن يحصل المنتخب الإيراني على فرصة خطف الفوز والحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، ولكن مهدي طارمي اضاع الفرصة.

انتهى ** 2342