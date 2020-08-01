زياة انتاج الفولاذ بمقدار 1.2 مليون طن سنويا

وقال المدير التنفيذي لشركة كاوة لتنمية الصناعات المعدنية القابضة " سيد محمد اتابك" انه بافتتاح المرحلة الثانية من مصنع فولاذ كاوة في كيش سيتم زيادة انتاج ايران للفولاذ بمقدار 1.2 مليون طن سنويا .

واضاف اتابك اليوم السبت لارنا انه وضمن الخطة الخمسية لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية فأن انتاج الفولاذ سيبلغ 55 مليون طن بنهاية عام 2024 وبنهاية العام الحالي سيكون 35 مليون طن .

واظهرت بيانات رسمية لنقابة مصنعي الفولاذ عن تسجيل 1.041 مليون طن من صادرات سبائك الفولاذ الايراني خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة .

واشار البيان الى انتاج سبعة ملايين و 135 الف طن من سبائك الفولاذ خلال فصل الربيع ( 20 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2020) لتسجل زيادة قدرها 3% مقارنة مع العام الذي سبقه .

يذكر ان ايران هي ضمن اكبر عشرة منتجين للفولاذ في العالم وبلغت صادراتها العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 8.5 مليون طن بمبلغ 3 مليارات دولار .

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