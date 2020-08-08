سفير ايران السابق لدى بكين: التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين يحظى باهمية بالغة

واضاف منصوري ان الغرب وبسبب خوفه من نتائج التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين يوجه لهما تهديدات مشابهة.

واضاف ان ايران والصين من الدول المهمة في اسيا ولهما ثقلهما في هذه المنطقة ومن هذا المنطلق فان تعزيز العلاقات الثنائية بينهما يكتسب اهمية كبيرة حيث ان طهران وبكين تعملان على تبادل وجهات النظر بينهما من اجل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك خدمة لمصالحهما.

وتعليقا على وثيقة التعاون طويل الامد بين ايران والصين قال منصوري ان البلدين يعملان على استثمار كافة امكانياتهما في مختلف المجالات العلمية والصناعية والزراعية وكذلك القطاع الصحي والادوية لتمتين العلاقات بينهما.

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