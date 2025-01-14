وحول الجولة الثالثة من الحوار بين ايران واوروبا في جنيف، قال غريب ابادي في منشور على "اكس": لقد تحدثنا بشكل رئيسي حول رفع العقوبات والموضوع النووي وكذلك سائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقنا الى الدعم غير المقبول لاوروبا لجرائم الكيان الاسرائيلي في غزة.
غريب ابادي: الحوار مع اوروبا، كان مفتوحا وبناء
١٤/٠١/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85719899
طهران/ 14 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي انه وزميله مجيد تخت روانجي اجريا محادثات مفتوحة وبناءة مع انريكي مورا وفريقه في جنيف.
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