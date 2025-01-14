غريب ابادي: الحوار مع اوروبا، كان مفتوحا وبناء

وحول الجولة الثالثة من الحوار بين ايران واوروبا في جنيف، قال غريب ابادي في منشور على "اكس": لقد تحدثنا بشكل رئيسي حول رفع العقوبات والموضوع النووي وكذلك سائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقنا الى الدعم غير المقبول لاوروبا لجرائم الكيان الاسرائيلي في غزة.