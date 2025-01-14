١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85719899
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journalistکاظم شماعییان

غريب ابادي: الحوار مع اوروبا، كان مفتوحا وبناء

١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85719899
غريب ابادي: الحوار مع اوروبا، كان مفتوحا وبناء

طهران/ 14 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي انه وزميله مجيد تخت روانجي اجريا محادثات مفتوحة وبناءة مع انريكي مورا وفريقه في جنيف.

وحول الجولة الثالثة من الحوار بين ايران واوروبا في جنيف، قال غريب ابادي في منشور على "اكس": لقد تحدثنا بشكل رئيسي حول رفع العقوبات والموضوع النووي وكذلك سائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقنا الى الدعم غير المقبول لاوروبا لجرائم الكيان الاسرائيلي في غزة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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