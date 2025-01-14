وفد غرفة تجارة ايران، يتوجه الى طاجيكستان

وقد توجه هذا الوفد الى طاجيكستان عشية الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الى دوشنبه. ويناقش الوفد التجاري الايراني سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

ويضم الوفد في عضويته عددا من رؤساء غرف المحافظات ورؤساء اللجان التخصصية والعاملين في الخدمات الفنية والهندسية والصناعات الغذائية والمناجم وصناعات التعدين والزراعة والملابس والادوية وصناعات التغليف والنقل والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتفيد الارقام المتوافرة ان حجم التبادل التجاري بين ايران وطاجيكستان يبلغ نحو 250 مليون دولار سنويا.