١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:١٥ م
رمز الخبر: 85719913
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journalistکاظم شماعییان

وفد غرفة تجارة ايران، يتوجه الى طاجيكستان

١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:١٥ م
رمز الخبر: 85719913
وفد غرفة تجارة ايران، يتوجه الى طاجيكستان

طهران/ 14 كانون الثاني/يناير/ارنا – غادر وفد تجاري يضم رجال الاعمال واعضاء غرفة ايران يرافقهم رئيس الغرفة صمد حسن زادة ووزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية رضا صالحي اميري، طهران اليوم الثلاثاء متوجها الى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه.

وقد توجه هذا الوفد الى طاجيكستان عشية الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الى دوشنبه. ويناقش الوفد التجاري الايراني سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

ويضم الوفد في عضويته عددا من رؤساء غرف المحافظات ورؤساء اللجان التخصصية والعاملين في الخدمات الفنية والهندسية والصناعات الغذائية والمناجم وصناعات  التعدين والزراعة والملابس والادوية وصناعات التغليف والنقل والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتفيد الارقام المتوافرة ان حجم التبادل التجاري بين ايران وطاجيكستان يبلغ نحو 250 مليون دولار سنويا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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