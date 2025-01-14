مورا يصف لقاءه بمساعدي عراقجي في جنيف بالبناء

وكتب مورا اليوم الثلاثاء في منشور على منصة "اكس": "التقيت اليوم في جنيف، مساعدي وزير الخارجية الايراني السيدين تخت روانجي وغريب ابادي."

ووصف اللقاء بـ "البناء" وقال: "جرى الحديث خلال اللقاء حول سبل التوصل الى حل دبلوماسي للقضية النووية الايرانية."

من جانبه كتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غرب ابادي في منشور على منصة "اكس": لقد التقيت بمعية الدكتور تخت روانجي، انريكي مورا وفريقه في جنيف، واجرينا محادثات مفتوحة وبناءة."

واضاف اننا تبادلنا وجهات النظر بشكل رئيسي حول رفع العقوبات والموضوع النووي وكذلك سائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واكد: اننا تطرقنا ايضا الى الدعم الاوروبي غير المقبول لجرائم الكيان الاسرائيلي في غزة.