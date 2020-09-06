٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84029074
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وزير الدفاع الهندي يصف لقاءه مع العميد حاتمي بناء وايجابيا

وزير الدفاع الهندي يصف لقاءه مع العميد حاتمي بناء وايجابيا

نيودلهي / 6 ايلول / اغسطس / ارنا – اعرب وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ"، عن ارتياحه للقاء الذي جمعه اليوم الاحد بنظيره الايراني "العميد اميرحاتمي"؛ مؤكدا ان كان بناء وايجابيا. 

وكتب سينغ على صفحته الشخصية في تويتر : انني اجريت مع وزير الدفاع الايراني الاجنرال امير حاتمي، لقاء ايجابيا للغاية وجيدا؛ نحن تحدثنا في هذا اللقاء حول القضايا الامنية في المنطقة بما في ذلك افغانستان وايضا العلاقات الثنائية.

في سياق متصل، نشرت صحيفة "اكونوميك تايمز" نقلا عن مكتب وزارة الدفاع الهندية في بيان حول اللقاء بين وزيري الدفاع الايراني والهندي: ان الجانبين استعرضا السبل المتاحة لتعزيز التعاون الثنائية كما تحدثا حول القضايا الامنية في المنطقة ومنها السلام داخل افغانستان.

وقام وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، بزيارة ايران عقب زيارته لروسيا الاربعاء 2 ايلول /سبتمبر الحالي.

انتهى ** ح ع  

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