ايران ضمن اربعة دول في العالم تمتلك تكنولوجيا تصنيع مكائن انتاج غاز الكربونيك

وقال " سجاد رستمي " اليوم الثلاثاء ان شركة تصنيع مكائن انتاج غاز الكربونيك في مدينة بن التابعة لمحافظة جهامحال وبختياري في جنوب غرب ايران،تعد رابع شركة تمتلك تكنولوجيا تصنيع مكائن انتاج غاز الكربونيك في العالم.

واضاف رستمي ان هذه الشركة تنتج 35% من غاز الكربونيك في ايران ويبلغ معدل انتاجها 150 طن يوميا.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشركة غازالكربونيك المعرفية " مسلم سليمي " هناك شركتان في امريكا وشركة يابانية تمتلك تكنولوجيا تصنيع مكائن اعادة تكرير غاز ثاني اوكسيد الكربون وان شركة غازا لكربونيك المعرفية في مدينة بن هي الرابعة عالميا في هذا المجال .

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