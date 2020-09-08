اردوغان : الحوار الايراني التركي يضطلع بدور مصيري لحل القضايا الاقليمية

واضاف اردوغان في كلمته اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السادس للمجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين ايران وتركيا، قائلا : ان عقد هذا الاجتماع مؤشر على اواصر الصداقة التي تجمع بين طهران وانقرة.

ونوه الرئيس التركي، بأهمية الاتفاقات التي توصل اليها البلدان خلال الاجتماعات السابقة؛ مردفا ان عقد اجتماع اليوم عبر الفضاء الافتراضي يدل على ارادة البلدين في هذا الخصوص.

وفي معرض الاشارة الى جائحة كورونا، قال : ان دول العالم تستيطع من خلال التضامن والتماسك فيما بينها التفوق على هذا الوباء.

كما اكد رئيس جمهورية تركيا، ان القرارات التي تصدر عن اجتماع اليوم ستؤدي الى التسريع في وتيرة تعزيز العلاقات بين ايران وتركيا.

ولفت الى ان وزراء البلدين يتحملون مسؤولية ثقيلة في سياق تنفيذ الاتفاقيات والقرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع