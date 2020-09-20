الترويكا الاوروبية : الادعاء الامريكي يفتقد للمسوغ القانوني

وجاء في البيان الذي نشره موقع الخارجية البريطانية : بعد مرور ثلاثين يوما على مساعي امريكا تفعيل الية الزناد التي تتيح لاحد اعضاء الاتفاق النووي اعادة الحظر ضد ايران والذي تم تعليقة في العام 2015 بموجب القرار 2231 لمجلس الامن الدولي.

واضاف البيان: أن الدول الثلاث المانيا وبريطانيا وفرنسا وبعد خروج امريكا بتاريخ 8 مايو 2018 من الاتفاق النووي فهي باتت غير عضوة فيه ولذا لايمكنها المطالبة بتفعيل الية الزناد المنصوص عليها في الفقرة 11 من القرار 2231 والمساعي الامريكية تفتقد للمسوغ القانوني.

ونوه الوزراء الثلاث الى التزامهم بتنفيذ القرار 2231 وبشكل كامل والذي صدر بموجب الاتفاق النووي في العام 2015 .

واضاف الوزراء الثلاث في بيانهم انهم بذلوا جهودا كبيرة لحفظ الاتفاق وهم ملتزمون بتنفيذه .

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