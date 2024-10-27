إيران: الاتحاد الأوروبي يفضل مصالحه على القوانين الدولية

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، جاء فيها: إن موقف الاتحاد الأوروبي عاجز بشكل ملحوظ عن إدانة هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران وانتهاك سيادتها.

واضافت: أن هذا الموقف يوضح أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يفضلون مصالحهم قصيرة النظر على القانون الدولي وما يسمى بالنظام القائم على القواعد.

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، دعا فيها، من دون أن يدين العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد إيران، إلى أقصى درجات ضبط النفس من الجانبين لمنع تصعيد التوترات.

يذكر ان الجيش الايراني أعلن في بيان له يوم السبت ارتقاء ٤ شهداء من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش جراء الاعتداء الصهيوني على عدة مواقع عسكرية في ايران.

انتهى ** 2342