المقاومة تفجر منزلاً تحصن بداخله جنود الاحتلال وتسقط مسيّرة شمالي غزة

وفي أحدث عملياتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها فجّروا منزلاً مفخّخاً في شمال معسكر جباليا شمالي القطاع تحصّن بداخله عدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أنّ كتائب القسام استهدفت دبابتين بقذيفتي "الياسين 105"، فجر الجمعة، في المنطقة عينها.

وعرض الإعلام العسكري للقسام مشاهد من استهداف آليتين إسرائيليتين بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرقي جباليا.

وأظهرت المشاهد اثنين من مجاهدين القسام خلال مرحلة التخطيط للعملية، وكيف تقدم المجاهدين نحو الهدف وهما يحملان العبوات والقذيفة على أكتافهم، إلى أن نصب أحد المجاهدين عبوتي "شواظ" في المكان المخطط لهما، قبل أن تظهر مشاهد هبوط مروحية تابعة لـ "جيش" الاحتلال في ذات الموقع لنقل القتلى والمصابين.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مقاتليها أسقطوا طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، مشيرةً إلى أنّه "جرت السيطرة على الطائرة في أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء شمالي قطاع غزّة".

كتائب المجاهدين أيضاً استهدف مجاهدوها حشوداً لقوات العدو الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا، بعدد من قذائف "الهاون".

عمليات مكثّفة للمقاومة شمال غزة

واول أمس، أعلنت كتائب القسام استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "شواظ" في شارع القصاصيب في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، الذي يتعرّض لعدوانٍ ممنهج يهدف إلى تهجير أهله وتدمير كلّ مقوّمات الحياة.

وكانت قد أعلنت استهدافها ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، إضافة إلى استهدافها جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة، قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرقي جباليا.

وتمكّن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي ،ببندقية "الغول"، في منطقة الرزان شمالي جباليا.

بدورها، أعلنت سرايا القدس تمكّن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا.

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