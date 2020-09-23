نمو انتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن لأكثر من 2.9 مليون طن

وأفاد مراسل إرنا الاقتصادي الیوم الأربعاء ، انه بناءً على الجداول الإحصائية لمنظمة تنمیة وتطویر المناجم والصناعات المنجمیة الایرانیة "ایمیدرو"، بلغ إجمالي إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن في مصانع الصلب الايرانية في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2020، بلغ مليونان و 974 الف و 668 طن.

وبحسب إحصائيات اتحاد منتجي الصلب الإيرانيين بلغ إجمالي إنتاج الصاج المدرفل على الساخن في العام الايراني 1398 (20 مارس 2019 الى 21 مارس 2020) 8 مليون و 232 ألف طن ، ما يظهر نموًا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالعام الايراني 1397 (20 مارس 2018 الى 21 مارس 2019) بمقدار 7 ملايين و 943 ألف طن.

وبلغ إنتاج الصاج المدرفل على البارد في العام الايراني 1398 (20 مارس 2019 الى 21 مارس 2020) مليونان و 628 ألف طن بزيادة قدرها 4بالمائة مقارنة بالعام 1397 (20 مارس 2018 الى 21 مارس 2019) بمقدار 2 مليون و 538 ألف طن.

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