وزارة الطاقة الايرانية تتولى مسؤولية اللجنة الاقتصادية المشتركة مع العراق

وكان مجلس الوزارء قد اعلن في اجتماعه المؤرخ 27 ايلول / سبتبمر، الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بتكليف وزارة الطاقة لتولي رئاسة الجانب الايراني للجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وبغداد.

وتمتلك ايران اطول حدود برية مشتركة مع العراق، تمتد الى 1400 كم؛ كما تربط بين البلدين 3 معابر حدودية الى جانب 4 اسواق ناشطة في اقليم كردستان ومنفذين في القسم العربي لهذا الاقليم، ومع بدء العمل في معبر سومار (مندلي) التجاري ستبلع المعابر الحدودية الفعالة بين هذين البلدين 10 معابر.

وفي سياق متصل، تفيد الاحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الايرانية في 31 مايو 2020، ان من اجمالي 9 مليارات و341 مليون دولار قيمة التجارة الخارجية الايرانية في غضون شهرين، تبلغ حصة الصادرات الى العراق 4 مليارات و300 مليون دولار.

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