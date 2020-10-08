القضاء الایراني یفرج عن المحکومة بالجرائم الامنیة نرجس محمدي

وقال المدعي العام لمحافظة زنجان صادقي نیارکي ان محمدي التي اعتقلت لاسباب امنیة في عام 2015 اطلقت سراحها الليلة الماضية بعد تخفيف عقوبتها باستخدام القانون الأخير لتقليل فترة السجن.

وكانت محمدي ادينت بالتحريض على قلب النظام والدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات استهدفت الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة غير مرخصة قانونيا.

وذكر نياركي أن المحكمة خففت الحكم على محمدي وأطلقت سراحها بناء على الرأفة الاسلامية، مضيفاً: حُكم على محمدي بالسجن 10 اعوام، لكنه تقلص إلى 8 اعوام ونصف باستخدام قانون تخفيف العقوبة وموافقة المحكمة.

وتمت إطلاق سراح محمدي بعد أن امضت 8 اعوام ونصف في السجن.

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